Prendersi cura della propria vista non è un’opzione per chi trascorre parecchio tempo ogni giorno di fronte al monitor del computer. Fortunatamente i pannelli di nuova generazione sono realizzati e calibrati in modo da non affaticare in modo eccessivo gli occhi, ma qualche accorgimento in più di certo non guasta, come nel caso della clip per occhiali di Klim (modello Optics) che protegge dalla luce blu: è in offerta in occasione del Prime Day su Amazon con lo sconto del 30% sul prezzo di listino.

Klim OTG Clip per occhiali filtra la luce blu: sconto al Prime Day

Le lenti colorate filtrano fino al 92% di luce blu combattendo così una delle più frequenti cause del mal di testa che insorge dopo le lunghe sessioni alla scrivania e favorendo il sonno soprattutto per chi si mette al PC durante le ore serali.

Il peso è di soli 15 grammi. Al prezzo di 20,98 euro (invece di 29,97 euro) durante il Prime Day di Amazon rappresentano un buon affare. Nell’immagine qui sopra il contenuto della confezione. Segnaliamo infine a chi non ha esigenza di un prodotto come Klim Optics Clip poiché non indossa una montatura da vista che può optare per occhiali appositamente pensati a tale scopo.