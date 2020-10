Kit Powerline Tenda PH5 a soli 39,99€ su Amazon

Con le abitazioni sempre più improntate verso la domotica, evitare le zone di buio dalla connessione wireless non è ormai un problema. Molte aziende hi-tech hanno pensato di creare appositi segmenti produttivi inerenti a router e ripetitori wireless di grande potenza a prezzi davvero competitivi. Una di questa è Tenda di cui potete trovare un interessante kit di ripetitori ad un prezzo incredibile grazie all’offerta dedicata agli Amazon Prime Day.

Tenda PH5 kit Powerline WIFI AV1000: caratteristiche

Stiamo parlando del Tenda PH5 kit Powerline WIFI AV1000 il quale garantisce un’alta velocità della connessione. Grazie alla tecnologia Homeplug AV2 di nuova generazione, la velocità di trasmissione può arrivare a 1000 MBps, offrendo una vera rete Gigabit per l’intrattenimento. L’extender, invece, presenta una tecnologia di clonazione Wi-Fi che può essere impostata semplicemente premendo il tasto “WPS” sul router e il pulsante “Wi-Fi” sul PH5. Con due antenne esterne, garantisce il segnale super forte e stabile alla velocità massima di 300 MBps.

Possono essere collegati più dispositivi contemporaneamente grazie alle due porte Gigabit Ethernet. In questo modo PH5 consente di connettere più dispositivi in una volta, come smart TV, console di gioco e PC. Il tutto è assolutamente Plug & Play e inoltre è possibile trovare la migliore posizione per gli adattamenti con l’aiuto dei LED di segnalazione quando verde significa forte e rosso significa debole.

Approfittatene di questa offerta e potrete portarvi a casa il kit Tenda, composto da un router da muro e un ripetitore Wi-Fi, al modico prezzo di 39,99 euro con uno sconto pari al 26% rispetto al prezzo di listino.