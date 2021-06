Tenere al sicuro i propri investimenti in criptovalute è la regola numero uno per chi sceglie di convertire i propri risparmi in Bitcoin, Ethereum o altre monete digitali. Un wallet hardware è la scelta giusta: oggi Ledger Nano S è proposto con uno sconto del 30% sul prezzo di listino in occasione del Prime Day 2021.

Ledger Nano S: il crypto wallet hardware in sconto al Prime Day

Integra un Secure Chip isolato con blocco tramite codice PIN a otto cifre. Inoltre, gli account sono salvati su un foglio di ripristino, così da poter essere facilmente recuperati in caso di necessità. Tutte le altre informazioni e i dettagli sono reperibili nella scheda del prodotto.

Ledger Nano S al prezzo di soli 41,30 euro invece di 59,00 euro come da listino non è una spesa, è un investimento, a tutela del capitale convertito in Bitcoin, Ethereum e nelle altre crypto.