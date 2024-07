Prime Day e LEGO Millenium Falcon: PREZZO IN PICCHIATA

Gli appassionati di Star Wars non potranno resistere allo sconto del 24% che oggi, in occasione del Prime Day, porta il set LEGO dedicato al Millenium Falcon al suo prezzo minimo storico. È composto da 921 pezzi, da assemblare mattoncino dopo mattoncino, prima di esporlo con lo stesso orgoglio di Ian Solo e Chewbecca dopo aver distrutto la Morte Nera.

LEGO, Millenium Falcon: il set in sconto al Prime Day

Include il supporto con targhetta che mantiene l’astronave inclinata con una posa dinamica e il mattoncino celebrativo per il 25° anniversario. Per la costruzione, ti puoi affidare anche alla guida digitale interattiva (inclusa nell’applicazione ufficiale mobile di LEFO) con una riproduzione 3D che permette, tra le altre cose, di monitorare i progressi per riprenderli in un secondo momento. L’immagine qui sotto mostra le dimensioni del modello una volta concluso. Per tutti gli altri dettagli, ti consigliamo di dare uno sguardo alla pagina dedicata al set.

Lo sconto del 24% applicato in automatico porta il set LEGO dedicato al Millenium Falcon di Star Wars al suo prezzo minimo storico di 64 euro, invece di 84 euro come da listino. Il risparmio di 20 euro è un affare da cogliere al volo, sia che tu voglia acquistarlo per te che per un regalo di certo grafico.

Non hai una sottoscrizione Prime attiva? Ti ricordiamo che l’abbonamento è necessario per partecipare all’evento Prime Day 2024 (che si concluderà a mezzanotte). Senza, non puoi approfittare delle tante promozioni in corso su Amazon. Fortunatamente, ti basta iniziare la prova gratuita per accedere a tutti i vantaggi inclusi nei prossimi 30 giorni, senza alcun costo.