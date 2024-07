Prime Day: LG, monitor 4K da 27 pollici a PREZZO STRACCIATO

Oggi al suo prezzo minimo storico in occasione del Prime Day, LG 27UL500P è l’affare da cogliere al volo se vuoi allungare le mani su un monitor 4K di alta qualità. Integra un pannello da 27 pollici di tipo IPS e con illuminazione LED, supporto alle tecnologie HDR10 e AMD FreeSync, tempo di risposta pari a 5 millisecondi e Flicker Safe. Tra le altre caratteristiche che si possono considerare punti di forza c’è anche Black Stabilizer che assicura la massima visibilità anche nelle scene più scure, individuando la zona più buia e ottimizzandola, attraverso una calibrazione dinamica dell’illuminazione.

LG 27UL500P, monitor 4K: un affare al Prime Day

Sul retro sono presenti due ingressi HDMI 2.0 e uno DisplayPort 1.4. Non manca nemmeno la compatibilità con lo standard VESA 100×100 che, per chi lo desidera, consente di montarlo a parete o su un apposito supporto. Il design è elegante, come visibile in queste immagini. Ricapitolando, si tratta dello schermo giusto per ogni necessità: dal gaming allo streaming dei contenuti multimediali in alta definizione, fino alla navigazione online e alla produttività quotidiana. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione sull’e-commerce.

Grazie allo sconto applicato in automatico, oggi il monitor LG 27UL500P con risoluzione 4K e pannello LED può essere tuo al prezzo minimo storico di 199 euro. Metterlo sulla tua scrivania, non te ne pentirai.

Per sfruttare al meglio il Prime Day e comprare prodotti in sconto su Amazon, è indispensabile un abbonamento Prime. Ti ricordiamo che hai la possibilità di attivarlo ora senza costi, iniziando i 30 giorni di prova gratuita. Goditi tutti i vantaggi inclusi, potrai comunque annullare il rinnovo automatico in qualsiasi momento.