Tra i migliori mouse in circolazione, soprattutto se si è alla ricerca di un modello da portare sempre con sé e utilizzare insieme a un laptop, Logitech MX Anywhere 2 è oggi proposto su Amazon con lo sconto del 41% sul prezzo di listino in occasione del Prime Day 2020.

Il mouse Logitech MX Anywhere 2 a -41% nel Prime Day

La connessione è wireless e avviene tramite Bluetooth. A garantire la precisione nel rilevamento dei movimenti la tecnologia laser da 1.000 dpi. Integrata all’interno una batteria ricaricabile a lunga durata. Tra gli altri punti di forza la rotella centrale che si può inclinare a destra o sinistra per attivare lo scorrimento orizzontale.

Ancora, Logitech MX Anywhere 2 funziona ovunque e su praticamente qualsiasi superficie, persino sul vetro. Garantita la piena compatibilità con Windows e macOS. Tutto questo al prezzo di soli 39,99 euro rispetto ai 67,80 euro del listino Amazon e ai 92,99 euro di quello Logitech. È una delle tante offerte del Prime Day riservata oggi agli abbonati Prime.