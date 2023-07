Porta Alexa in auto, oggi costa la metà (Echo Auto a -50%)

Per i dispositivi Amazon, il Prime Day è già iniziato. Un esempio? Il nuovo Echo Auto che porta l’intelligenza artificiale dell’assistente Alexa a bordo della vettura è in vendita a metà prezzo rispetto al listino. Si tratta di una promozione riservata in esclusiva agli abbonati Prime, un affare da cogliere al volo.

Metà prezzo per Echo Auto al Prime Day

Tra le sue caratteristiche segnaliamo un design più compatto rispetto al modello precedente con un supporto adesivo migliorato e cinque microfoni per identificare i comandi vocali anche quando nell’abitacolo c’è parecchio rumore. Controllare la riproduzione della musica o gestire le chiamate non sarà mai più un problema. Per altri dettagli consultare la descrizione completa.

Al prezzo finale di soli 34,99 euro invece di 69,99 euro come da listino, l’Echo Auto di seconda generazione (il più recente, appena lanciato in Italia) è un affare da non lasciarsi sfuggire per portare l’assistente virtuale Alexa a bordo della vettura.

L’offerta è riservata ai clienti Prime in occasione del Prime Day. Possono comunque approfittarne anche tutti gli altri, semplicemente iniziando il mese di prova gratuita dell’abbonamento. Rimandiamo infine anche all’articolo dedicato alle altre promozioni sui dispositivi Echo.

