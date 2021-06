Prime Day: Mini PC Ryzen 6 core scontato di 150 euro

Oggi vogliamo suggerirvi un Mini PC di fascia alta, sbarcato da poche settimane su Amazon, ma dal rapporto prezzo/prestazioni incredibile. Stiamo parlando del Minis Forum Elitemini HM50, un PC equipaggiato con il nuovo Ryzen di quarta generazione.

Mini PC Minis Forum Elitemini HM50: caratteristiche tecniche

Il processore in questione è un Ryzen 5 4500U, una CPU da ben 6 core e 6 thread per una frequenza massima di 4GHz. Questa è affiancata da 16GB di memoria RAM DDR4 e un SSD NVMe da 512GB, il tutto naturalmente espandibile. La memoria RAM utilizza una configurazione dual channel e può essere portata fino a 64GB, mentre per l’archiviazione è possibile aggiungere fino a due dischi HDD/SSD da 2,5 pollici. Da non sottovalutare è anche la scheda video integrata Radeon Graphics in grado di far girare, con determinati compromessi, anche gli ultimi titoli con un framerate accettabile. Si tratta quindi di una configurazione indirizzata in particolar modo ai professionisti, ma adatta anche a chi desidera grandi prestazioni in uno spazio estremamente ridotto.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono ben 6 tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono due, una HDMI l’altra DisplayPort, che insieme ad una USB Type-C permettono di collegare fino a 3 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Due le porte RJ45 Gigabit LAN che permettono di combinare due diverse reti cablate per una velocità di trasferimento estrema. Molto interessante la scelta di una porta Type-C anche per l’alimentazione, e due jack separati per cuffie/altoparlanti e microfono. Chiudono le connessioni wireless con un chip Intel AX200 che offre il Wi-Fi 6 dual band ed il Bluetooth 5.1.

Grazie al Prime Day, a soli 24 giorni dal lancio, il PC è già acquistabile su Amazon a 591,99 euro con uno sconto di ben 148 euro sul prezzo di listino.