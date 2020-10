Prime Day: miniPC ACEPC con Intel quad-core a 100 euro su Amazon

Oggi per concludere questo Prime Day nel migliore dei modi, vogliamo proporvi un prodotto decisamente interessante per il prezzo a cui viene proposto. Si tratta dell’ACEPC T11, un miniPC con processore Intel quad-core al prezzo di circa 100 euro. Si tratta di un’ottima soluzione per chi vuole una postazione desktop con il minor ingombro possibile.

MiniPC: APEPC T11 con Intel Atom qua-core a soli 100 euro per il Prime Day su Amazon

I miniPC infatti sono una scelta perfetta per lo studio e per il lavoro, magari in ufficio, dato che raccolgono tutto l’hardware necessario in uno spazio ridotto al minimo indispensabile. Il T11 di APEPC non delude da questo punto di vista, mantenendo delle dimensioni di soli 12,5×12,5cm per soli 2,4cm di altezza. Nonostante le misure davvero risicate, il T11 è spinto da un processore Intel Atom Z3850 a 4 core e 4 thread. A questo si accompagnano 4GB di memoria RAM e 64GB di memoria eMMC per l’archiviazione dati. Tuttavia se la memoria proposta risulti insufficiente, il T11 ha un comodo vano nella parte inferiore in grado di ospitare HDD ed SSD da 2,5 pollici per una capienza massima di rispettivamente 2TB e 1TB.

Dal punto di vista della connettività non manca nulla. Sono presenti ben 4 porte USB (due USB 2.0 e due USB 3.0), una porta VGA, un’uscita HDMI, un jack combinato per microfono e cuffie, una RJ45 per la connessione via cavo ed un lettore di schede microSD. Presente anche un modulo per la connessione senza fili sia Wi-Fi dual-band che Bluetooth. Al prezzo di soli 103,92 euro su Amazon è un’offerta da non farsi sfuggire. Affrettatevi però, l’offerta scade tra 3 ore.