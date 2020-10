Alla ricerca di un nuovo monitor? Quello con schermo 4K curvo da 32 pollici di Samsung (modello U32R592) è in offerta per il Prime Day con uno sconto del 25% sul prezzo di listino. Tra le caratteristiche più interessanti la funzionalità Picture-by-Picture per gestire al meglio il multitasking collegando due fonti video in contemporanea.

Il monitor curvo 4K da 32″ di Samsung in offerta al Prime Day

La risoluzione è 3840×2160 pixel, il tempo di risposta 4 ms, la curvatura 1.500R e il rapporto di contrasto arriva a 2.500:1. Non manca nemmeno un sistema upscaling integrato per convertire contenuti da SD, HD e Full HD alla massima qualità visualizzabile.

Sul retro del monitor curvo Samsung U32R592 trovano posto un ingresso HDMI e uno DisplayPort. Tutto questo al prezzo di 299,99 euro invece che 399,00 euro come da listino. È solo una delle tante offerte proposte su Amazon in questa due giorni di Prime Day, evento riservato ai clienti della piattaforma con abbonamento Prime.