Prime Day: monitor LG 4K (32 pollici), MAXI SCONTO

Quale occasione migliore del Prime Day 2021 per mettere un nuovo monitor sulla scrivania? Il modello LG 32UN500 ha un'anima votata al gaming, con il suo pannello 4K HDR e gli altoparlanti stereo inclusi. Cosa lo rende ancora migliore? Il 40% di sconto sul prezzo di listino proposto oggi su Amazon.

Il monitor LG 32UN500 a -40% nel Prime Day

La risoluzione 3480×2160 pixel consente di apprezzare l'azione nei minimi dettagli, anche quando connesso a un lettore multimediale come si può vedere nell'immagine qui sotto. Tra i punti di forza anche la tecnologia Flicker Sage per ridurre lo sfarfallio e la libertà di scelta per quanto concerne le connessioni: sul retro trovano posto due ingressi HDMI e uno DisplayPost. Tutte le altre informazioni nella scheda del prodotto.

Il design di LG 32UN500 lo tende adatto a qualsiasi ambiente, scrivania o salotto che sia. Se siete giunti a leggere fin qui, ciò che vi interessa è il prezzo: 299,99 euro invece di 499,00 euro come da listino, in occasione del Prime Day.