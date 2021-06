Prime Day: Nanoleaf SBUCA in offerta a prezzo PAZZESCO

Il sistema d'illuminazione Nanoleaf è disponibile all'acquisto su Amazon ad appena €149,99. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 25% che corrisponde a €50 di sconto effettivo difficilmente di trovabile online.

Le spedizioni avvengono in appena 24 ore grazie all'offerta esclusiva proposta al Prime Day.

Nanoleaf: perché acquistare lo starter kit durante il Prime Day

Lo starter kit di Nanoleaf è composto da 9 moduli dalla forma triangolare. Grazie a questa tecnologia unica, questo sistema d'illuminazione è uno tra i più ambiti online. Consente infatti di creare giochi di luce pazzeschi rendendo una stanza o l'abitazione immediatamente esclusiva.

I moduli, si attaccano alla superficie del muro senza alcuna vite. Infatti è incluso in confezione l'apposito nastro di montaggio che consente all'utente di sbizzarrirsi senza dover prendere in mano attrezzi.

Ogni modulo si connette all'altro mediante la tecnologia Connect+ che consente di creare mosaici di luce a proprio piacimento. Ogni pannello vanta poi una superficie touch reactive e dunque toccandolo si può dare inizio a un speciale gioco interattivo. In modo più particolare, l'illuminazione può essere scelta tra quelli che sono i 16 milioni di colori disponibili e che assicurano la massima personalizzazione mediante temperature delle luci che variano dai 1200 ai 6500 k. Le modalità, poi, sono varie. Tra queste troviamo quella reattiva alla musica che si sta ascoltando ho ancora la funzione screen mirror che emula i colori presenti sullo schermo.

In merito alla sua gestione, infine, lo starter kit può essere comandato mediante l'apposita applicazione disponibile sia per smartphone Android che iOS oppure attraverso comandi vocali impartiti per mezzo di Apple Homekit, Google Assistant e Amazon Alexa.

Lo starter kit di Nanoleaf composta da 9 pezzi e acquistabile su Amazon a soli €149,99 grazie le offerte del Prime Day. Acquistalo oggi è ricevilo in appena 24 ore. Inoltre la spesa può essere ripartita anche a rate a tasso zero mediante il programma CreditLine di Confidis.