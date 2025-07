Prime Day: occasione per il tablet Lenovo perfetto per lo streaming

Tra le migliaia di sconti del Prime Day una in particolare strizza l’occhio a chi vuole un nuovo tablet Android da dedicare principalmente allo streaming: è quella che vede protagonista Lenovo Tab. Lo trovi in offerta per l’evento promozionale di Amazon, nella sua particolare ed elegante colorazione Polar Blue. Un punto di forza fra i tanti: quando non è utilizzato entra in modalità standby e si trasforma automaticamente in una cornice digitale per mostrare le proprie foto, in alternativa all’orologio (la funzionalità si può attivare o disattivare a piacimento).

Lenovo Tab in offerta nel Prime Day su Amazon

Integra un display Full HD da 10,1 pollici e altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza di intrattenimento senza compromessi. Completano la dotazione il processore MediaTek Helio G85, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB), connettività Wi-Fi 6, Bluetooth e la batteria da 5.100 mAh con autonomia elevata e ricarica rapida da 15 W. Rimandiamo alla pagina dell’e-commerce dedicata al dispositivo per altre informazioni.

Al prezzo finale di soli 119 euro, Lenovo Tab è un affare da cogliere al volo. Lo sconto è automatico, non c’è bisogno di applicare coupon o codici promozionali. Nella confezione sono inclusi il cavo di ricarica da USB-A a USB-C, il pin di estrazione del vassoio microSD, la guida rapida e il case trasparente con supporto posteriore che permette di mantenerlo inclinato durante la visione dei contenuti.

Il Prime Day 2025 è ufficialmente iniziato oggi, martedì 8 luglio, e proseguirà fino a venerdì 11. In questi giorni sarà possibile accedere a una vasta selezione di offerte esclusive. Per approfittarne, è sufficiente attivare la prova gratuita di 30 giorni dell’abbonamento Prime.