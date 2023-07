Prime Day, offerta salva-schiena per chi lavora al PC

Avrai sicuramente visto molte volte una sedia così: le prime volte ti sei chiesto come ci si possa sedere sopra, dopodiché l’hai etichettata come scomoda in virtù dell’anomalia che presenta rispetto alle sedie tradizionali. Se ti rispecchi in questo quadro, significa che non l’hai mai provata:

Eppure basta questo semplice strumento per cambiare di molto la qualità delle tue giornate di lavoro, la salute della tua schiena e la salvaguardia del coccige dopo ore e ore di lavoro al PC e alla scrivania. La bontà dei questo strumento sta infatti nell’ergonomia e nel modo in cui forza la posizione. “Forza”, peraltro, è una parola di per sé sbagliata: in realtà questa seduta consente più posizioni, alternando così il baricentro e la postura in modo estremamente vario e consentendo quindi sedute di lavoro ben più comode e qualitative.

Si guadagna in salute e in qualità dell’esperienza, dunque in concentrazione e capacità di operare continuativamente sulla propria postazione. Da una Varier non si torna indietro, perché cambia il modo di pensare la seduta.

Varier: offerta per il Prime Day

La versione con un piccolo schienale ha le sue innegabili qualità, ma il prezzo sale in modo considerevole. Approfittando invece dell’offerta del Prime Day, è possibile portarsi a casa o in ufficio una Varier con ben il 24% di sconto: da 329 euro il prezzo scende a 249 euro solo per queste poche ore, aprendo così un’opportunità unica per passare definitivamente a questo nuovo modo di sedere e di lavorare.

Ideata e progettata da Peter Opsvik nel 1979, questa sedia è qualcosa di diverso e di ulteriore: non è confrontabile con le sedie tradizionali perché va oltre nella concezione della posizione che milioni e milioni di persone mantengono per molte ore al giorno, tutti i giorni.

Vari i colori disponibili, medesimo lo sconto: -24% per poche ore ancora, le ore in cui potrai cambiare le sensazioni che sentirai sulla tua schiena quando ti alzi dal lavoro. Tra molti anni, quando la postura errata delle sedie tradizionali avrà ormai irrimediabilmente lasciato il segno, lo sconto di oggi sarà un sollievo o un rammarico: a te la scelta.

