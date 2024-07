Prime Day: risparmia 35€ su due unità di Shelly Plus 1

Il bundle che include due unità di Shelly Plus 1 è in forte sconto su Amazon in occasione del Prime Day. Si tratta di un’offerta senza precedenti per uno degli articoli più richiesti nell’ambito della domotica, il relè intelligente dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth, dalle dimensioni estremamente compatte (47x36x17 millimetri) e facile da installare, anche nelle classiche cassette 503 oppure dietro alle prese di corrente.

Shelly Plus 1: comprane due, risparmia col Prime Day

Tra i punti di forza, vale la pena citare la possibilità di controllare elettrodomestici e apparecchiature come i sistemi di illuminazione, le linee elettriche, gli impianti di sicurezza ecc. da qualsiasi luogo, anche mediante smartphone, tablet, computer o qualsiasi altro dispositivo, grazie al supporto garantito per i protocolli HTTP, UDP e MQTT. Inoltre, è compatibile con Alexa & Google Home. È possibile configurarlo utilizzando un alimentatore per la corrente continua a 12V stabilizzato o a 24/220V e può interfacciarsi con un circuito elettrico fino a 3,5 kW. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla pagina dedicata alla promozione dove troverai tutti gli altri dettagli.

Al prezzo stracciato di soli 23 euro, grazie allo sconto di 35 euro applicato in automatico, il bundle che include due unità dell’interruttore intelligente Shelly Plus 1 è l’affare del giorno per chi vuol rendere la propria casa una smart home. Vendita e spedizione sono gestite da Amazon, con la consegna gratis prevista già entro domani.

Per approfittare del Prime Day e acquistare prodotti in offerta su Amazon, è necessario un abbonamento Prime. Attivalo subito senza costi: inizia la tua prova gratuita. Potrai godere dei vantaggi inclusi e, se lo vorrai, disattivare il rinnovo in ogni momento.