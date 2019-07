Pensati per eseguire in modo rapido e indolore la conversione in digitale di documenti cartacei, fotografie, testi e pagine dei libri, gli scanner portatili possono rivelarsi utili alleati per chi è produttivo in mobilità. Raccogliamo oggi in questo articolo alcuni dei modelli proposti in sconto su Amazon per quest’ultimo scorcio di Prime Day 2019. Le offerte saranno accessibili solo fino alle ore 23:59 (martedì 16 luglio) e salvo esaurimento scorte.

Prime Day 2019: scanner portatili in offerta

I tre prodotti in sconto vanno a soddisfare esigenze diverse e si collocano in fasce di prezzo differenti. Cambia anche la modalità di acquisizione dei file. Invitiamo a consultare la scheda tecnica dettagliata di ognuno con un click sui link qui sotto per capire quale meglio si adatta alle proprie necessità. Il più avanzato offre anche un sistema OCR (Optical Character Recognition) in grado di convertire automaticamente il testo elaborato, così da poterlo poi modificare con un software dedicato.

Ricordiamo infine che altri scanner portatili sono presenti nella pagina dedicata alla categoria su Amazon.

Per approfittare degli sconti del Prime Day è necessario essere abbonati Prime. Chi non ha effettuato la sottoscrizione al servizio può farlo ora senza alcuna spesa, beneficiando dei 30 giorni di prova gratuita che tra le altre cose offrono l’accesso alle piattaforme Prime Video (film e serie TV), Prime Music (musica in streaming), Prime Reading (eBook e riviste) e Prime Photos (archiviazione immagini), ricordandosi poi eventualmente di disdire il rinnovo prima della scadenza.