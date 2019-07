Per archiviare i nostri file, documenti e contenuti multimediali possiamo affidarci ai server delle piattaforme cloud oppure salvarli in locale all’interno di hard disk o pendrive USB. C’è anche l’alternativa offerta da Blu-ray, DVD e CD: vediamo in questo articolo i masterizzatori esterni proposti a prezzo scontato oggi su Amazon, in occasione del Prime Day 2019.

Prime Day: masterizzatori in sconto

Le promozioni, lo ricordiamo, sono valide solo per la giornata odierna e fino alle ore 23:59 (martedì 16 luglio). Elenchiamo di seguito quattro modelli: il primo è adatto a scrivere anche su Blu-ray, mentre gli altri tre limitano la loro compatibilità a DVD e CD. Tutti si connettono al computer attraverso un cavo USB.

Prime Day: offerte supporti Blu-ray, DVD e CD

Per quanto riguarda invece i supporti vergini, ecco tre proposte, una per ogni formato. Spulciando il catalogo di Amazon se ne possono ovviamente trovare molte altre.

Va ricordato che gli sconti del Prime Day sono riservati in esclusiva ai clienti Amazon Prime. Se non lo si è ancora fatto è possibile effettuare ora l’iscrizione al servizio, per poi eventualmente disdire prima che scadano i 30 giorni di prova gratuita. In questo modo non si dovrà far fronte ad alcuna spesa extra.