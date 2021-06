Prime Day: OnePlus 8T costa 221€ in meno

OnePlus 8T è in offerta su Amazon ad appena €377,99 grazie alle promozioni del Prime Day. Il ribasso del 37% corrisponde uno sconto effettivo di €221,01 che rende l'acquisto un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono ovviamente veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Le specifiche tecniche di OnePlus 8T, uno smartphone favoloso al Prime Day

OnePlus 8T si presenta nella sua colorazione Lunar silver come uno smartphone curato nei minimi particolari e con un design che attira subito lo sguardo. Appartenente alla fascia media, oggi diventa nettamente più economico creando un'ottima opportunità d'acquisto.

Il display montato è un ultrasmooth da 6,55 pollici ti avanza un refresh rates di 120 hz. Grazie alle sue cornici pressoché inesistenti, la visione dei contenuti e rese immersiva e di elevata qualità attraverso la HDR10+.

Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 865 5G che viene affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per prestazioni dinamiche e che non subiscono mai rallentamenti. La memoria, purtroppo, non è espandibile.

Sulla parte posteriore è montata una quadrupla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel, le altre tre lenti consentono di scattare foto in macro, profondità e ultra grandangolare. La fotocamera frontale, invece, monta un obiettivo da 16 megapixel per selfie da paura.

Degna di citazione è infine la batteria che vanta un valore tipico di 4500 mAh e si alimenta mediante Warp charge da 65 W: un'intera giornata dell'autonomia si ottiene in appena 15 minuti di carica.

Lo smartphone è Dual SIM e supporta la connettività 5G.

OnePlus 8T è acquistabile su Amazon a soli €377,99 grazie agli sconti del Prime Day. Acquistano oggi e ricevilo in pochi giorni gratuitamente. Inoltre puoi pagarlo anche a rate a tasso zero grazie al programma CreditLine di Confidis. Sceglilo in fase di checkout per scoprire tutti i dettagli.