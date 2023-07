-62% su OPPO Enco Buds2: senti come suona il Prime Day

L’inizio dell’evento Prime Day su Amazon ha fatto crollare il prezzo di OPPO Enco Buds2, gli ottimi auricolari true wireless già promossi da migliaia di recensioni positive sull’e-commerce: grazie allo sconto del 62% disponibile in questo momento arrivano al loro prezzo minimo storico. Un vero affare, considerando le caratteristiche integrate.

OPPO Enco Buds2: gli auricolari al minimo storico

Sono dotati di Bluetooth 5.2 per ottimizzare qualità audio e consumi. Racchiudono un driver da 10 millimetri placcato in titanio e possono contare su una tecnologia avanzata per la cancellazione del rumore, da attivare o disattivare a seconda della situazione. Ancora l’autonomia arriva a 28 ore con la custodia di ricarica e c’è la certificazione IPX4 per assicurare la piena resistenza a schizzi d’acqua e sudore. Se vuoi saperne di più, trovi ogni dettagli nella descrizione completa

In questo momento, gli auricolari true wireless Enco Buds2 di OPPO possono essere acquistati al prezzo finale di soli 18,99 euro, nella loro colorazione bianca.

Ricordiamo che l’evento Prime Day di Amazon è riservato ai clienti Prime. Durerà 48 ore (fino alle 23:59 di mercoledì 12 luglio). Chi ancora non lo ha fatto, può partecipare iniziando subito il mese di prova senza alcuna spesa, accedendo così a tutti i benefici della sottoscrizione.

