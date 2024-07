Prime Day, il router AVM con Wi-Fi 6 a -38%: è FRITZ!Box 7590 AX

Fino a 3.600 Mbps di velocità e pieno supporto a tutte le funzionalità di Wi-Fi 6 per FRITZ!Box 7590 AX, il router AVM protagonista oggi di un forte sconto su Amazon in occasione del Prime Day. È la scelta giusta per soddisfare anche i più esigenti in termini di connettività, sia per le linee in fibra che per le ADSL ancora molto diffuse.

Prime Day: sconto sul router AVM FRITZ!Box 7590 AX con Wi-Fi 6

I punti di forza sono davvero tanti, qui ci limitiamo a elencare quelli principali, rimandando alla scheda del prodotto (e alla nostra recensione) per saperne di più. Eccoli.

Sistema FRITZ!OS continuamente aggiornato e configurabile a piacimento;

velocità fino a 1.200 Mbit/s su 2,4 GHz e a 2.400 Mbit/s su 5 GHz;

pieno supporto per i dispositivi della Internet of Things;

funzionalità Mesh, media server, NAS e di telefonia;

compatibilità con fibra, ADSL2+ e VDSL (fino a 300 Mbit/s);

due porte USB 3.0;

sicurezza garantita da WPA3.

Grazie allo sconto del 38% applicato in automatico (non servono coupon), AVM FRITZ!Box 7590 AX oggi può essere tuo al prezzo di soli 199 euro nella sua International Edition. Un risparmio notevole, che permette di allungare le mani su uno dei migliori router Wi-Fi 6 in circolazione. La disponibilità è immediata ed è garantita la spedizione gratuita con la consegna direttamente a domicilio prevista entro pochi giorni (verifica le tempistiche esatte nella descrizione completa). Per l’eventuale restituzione con richiesta di rimborso completo avrai due settimane.

Ti ricordiamo che per accedere alle offerte del Prime Day, serve un abbonamento Prime attivo. Puoi iscriverti immediatamente al servizio senza spese, sfruttando i 30 giorni di prova gratis concessi da Amazon.