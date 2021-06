Prime Day: sicurezza in offerta con i prodotti Ring

Gli utenti che vogliono controllare l'esterno e l'interno della propria abitazione non devono perdere le ottime offerte di Amazon per le videocamere di sicurezza Ring Spotlight Cam e Stick Up Cam. Come valida alternativa è possibile acquistare il videocitofono Ring Video Doorbell Pro. Tutti i prodotti supportano Alexa. Gli sconti durante il Prime Day arrivano fino al 35%.

Sicurezza smart con i prodotti Ring

Ring Spotlight Cam è disponibile in due versioni (batteria o cavo) allo stesso prezzo. La videocamera visualizza le immagini a risoluzione 1080p, grazie all'obiettivo grandangolare con campo visivo di 140 gradi in orizzontale e 78 gradi in verticale. Può vedere anche di notte con il sensore ad infrarossi e il faretto LED integrato che si attiva quando viene rilevato un movimento. Altre caratteristiche sono l'audio bidirezionale con cancellazione del rumore e l'allarme acustico attivabile da remoto (PC, smartphone e tablet).

Ring Spotlight Cam con batteria: 129,00 euro (-35%)

Ring Spotlight Cam con cavo: 129,00 euro (-35%)

Ring Stick Up Cam (con batteria o cavo) ha invece una maggiore flessibilità di utilizzo, in quanto può essere fissata all'esterno dell'abitazione o appoggiata su una una superficie piana (ad esempio un mobile). Anche questa videocamera visualizza immagini a risoluzione 1080p, possiede la visione notturna e supporta l'audio bidirezionale con cancellazione del rumore, ma non c'è il faretto LED.

Ring Stick Up Cam con batteria: 69,00 euro (-30%)

Ring Stick Up Cam con cavo: 69,00 euro (-30%)

Ring Video Doorbell Pro è invece un videocitofono con alimentatore plug-in. Permette di vedere chi bussa alla porta attraverso una videocamera a risoluzione 1080p (anche di notte con la visione ad infrarossi) e di parlare con il visitatore sfruttando l'audio bidirezionale con cancellazione del rumore. Nella confezione ci sono quattro mascherine intercambiabili (colori nickel satinato, crema, bronzo veneziano e nero). È possibile anche abbinare il Chime per sentire il campanello in tutta la casa.