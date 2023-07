Prime Day: questo smartphone Xiaomi a soli 71 euro

Xiaomi Redmi 9A è già da molto tempo una delle scelte preferite da chi cerca uno smartphone Android economico, ma oggi è quasi un must grazie all’offerta del Prime Day che lo propone in sconto del 40%, acquistabile al prezzo finale di soli 71,43 euro. Passiamo in rassegna caratteristiche e punti di forza.

Xiaomi Redmi 9A a 71 euro per il Prime Day

Con accesso completo a Google Play per scaricare giochi e applicazioni, integra le seguenti specifiche tecniche: display da 6,53 pollici con risoluzione HD+, processore MediaTek Helio G25 con CPU octa-core e GPU da 650 MHz, 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna espandibile tramite microSD, fotocamera posteriore da 13 megapixel con flash LED, selfie camera frontale da 5 megapixel, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, GPS, supporto per il riconoscimento facciale e batteria da 5.000 mAh. Inoltre, è Dual SIM. Per altre informazioni consultare la scheda del prodotto.

Come scritto in apertura, in questo momento lo smartphone Redmi 9A di Xiaomi nella sua colorazione Granite Grey è acquistabile al prezzo finale di soli 71,43 euro, grazie allo sconto del 40% rispetto a quello consigliato. Non ci sono coupon da attivare né codici da inserire, la riduzione della spesa è applicata in automatico dall’e-commerce.

È una promozione del Prime Day, evento creato da Amazon in esclusiva per i suoi clienti Prime. L’appuntamento va in scena oggi e domani, fino alle 23:59 del 12 luglio. Chi ancora non lo ha fatto può iniziare subito il mese di prova gratuito e sfruttarne tutti i vantaggi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.