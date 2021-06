Chi vuol approfittare delle occasioni del Prime Day 2021 per potenziare il comparto audio del proprio PC o del proprio televisore, è nel posto giusto: oggi Trust Lino, una potente ed elegante soundbar wireless, è acquistabile con uno sconto del 44% sul prezzo di listino.

Con l'offerta di Trust Lino il Prime Day si stente forte e chiaro

Con i suoi 20 W, dispone anche di uno slot microSD e di un ingresso ausiliario per la riproduzione di musica e contenuti. In alternativa la trasmissione può essere effettuata senza fili, via Bluetooth. La batteria in dotazione garantisce fino a dieci ore di ascolto senza connetterla alla presa. Altre info nella scheda del prodotto.

Il design e le dimensioni sono quelli visibili nell'immagine qui sopra. Il Prime Day di Amazon permette di acquistare Trust Lino a soli 27,99 euro invece di 49,99 euro come da listino. Il rapporto qualità-prezzo, soprattutto con questa promozione, non teme confronti.