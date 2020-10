Basta collegare la fonte video nello slot Input per moltiplicarla e riprodurla su quattro schermi diversi, uno per ogni Output disponibile: così funziona lo splitter HDMI del marchio Techole proposto oggi su Amazon con lo 43% di sconto sul prezzo di listino in occasione del Prime Day.

Moltiplicare il segnale HDMI: splitter in sconto al Prime Day

Garantito il supporto alla risoluzione 4K. Si alimenta tramite cavo micro-USB. Da sottolineare che il segnale originale non viene in alcun modo compromesso né per quanto riguarda la qualità delle immagini trasmesse (con supporto anche al 3D) né sul fronte audio. Di seguito un’immagine che spiega in modo piuttosto chiaro a cosa serve.

Può essere utilizzato in ufficio per condividere il lavoro con i colleghi o in ambito domestico con i fini più disparati, inclusi quelli legati all’intrattenimento multimediale. Al prezzo di 12,99 euro è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Ricordiamo che tutte le offerte del Prime Day di Amazon sono accessibili esclusivamente ai clienti in possesso di un abbonamento Prime.