Prime Day: SSD da 2 TB con dissipatore per PC e PS5 al MINIMO

Il numero delle unità in promozione è limitato e potrebbero andare sold out in fretta: stiamo parlando dell’SSD da 2 TB con dissipatore della gamma Lexar NM790, oggi in forte sconto su Amazon in occasione del Prime Day 2025. La compatibilità è garantita sia con i PC che con la console PS5 di Sony.

Lexar NM790, SSD 2 TB: forte sconto al Prime Day

Con fattore di forma M.2 22800 e interfaccia PCIe Gen4x4, arriva alla velocità di 7.400 MB/s in fase di lettura e fino a 6.500 MB/s in scrittura, risultando due volte più veloce rispetto ai modelli Gen 3. Tra gli altri punti di forza ci sono la tecnologia Host Memory Buffer (HMB) 3.0, l’utilizzo della cache DRAM per trasferimenti fluidi e una gestione ottimizzata dei consumi. È la scelta perfetta per ogni ambito: dalla produttività all’editing dei contenuti multimediali, passando per il gaming. Puoi consultare la scheda tecnica per tutti gli altri dettagli.

Approfitta dello sconto del 21% sul listino ufficiale e acquista l’SSD da 2 TB con dissipatore della gamma Lexar NM790 al suo minimo storico di 137 euro, prima del sold out. È la scelta giusta per ampliare e rendere più veloce la capacità di storage del PC, per assemblarne uno nuovo o per aumentare lo spazio a disposizione della console PS5.

Con la mezzanotte di oggi si è aperta l’edizione 2025 dell’evento Prime Day, una quattro giorni di sconti e promozioni che si concluderà venerdì 11. Se vuoi partecipare, è necessario un abbonamento Prime: puoi semplicemente attivare la prova gratuita di 30 giorni e accedere così a tutti i vantaggi della sottoscrizione.