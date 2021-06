Prime Day: SUPER PREZZO per questa stampante Epson

Ottima per l'uso domestico, per chi studia o lavora da casa in smart working, così come per i piccoli uffici, Epson Expression Home XP-2105 è una stampante multifunzione protagonista oggi di un'offerta davvero ghiotta su Amazon in occasione del Prime Day 2021: è proposta con il 40% di sconto sul prezzo di listino.

Epson Expression Home XP-2105: sconto 40% al Prime Day

Stampa, ma all'occorrenza può svolgere anche il ruolo di scanner e fotocopiatrice, integrando inoltre un modulo per la connettività WiFi utile al trasferimento senza fili da (o verso) PC e dispositivi mobile. Supporta il formato A4 e arriva a 4 pagine al minuto a colori (fino a 8 in bianco e nero). Tutti i dettagli nella scheda del prodotto.

Sono incluse nella confezione le prime quattro cartucce d'inchiostro (serie 603) necessarie per iniziare subito a stampare. Nel Prime Day di Amazon, Epson Expression Home XP-2105 è acquistabile prezzo di soli 59,99 euro invece di 99,99 euro come da listino, un'ottima occasione.