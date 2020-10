Sarà uno strumento sempre più utile per negozianti e attività commerciali, considerando la lotta al contante messa in atto con iniziative come il cosiddetto cashback di stato: il dispositivo SumUp Air che permette di ricevere pagamenti anche in modalità contactless e con carte di credito è in offerta su Amazon per questo Prime Day al prezzo di soli 13,99 euro invece di 29,99 euro.

SumUp Air: prezzo mai così basso come per il Prime Day

Una soluzione semplice ed economica per gli addetti ai lavori, sulla quale fare affidamento indipendentemente dal posto in cui ci si trova grazie alla presenza di una batteria ricaricabile interna con autonomia sufficiente per gestire fino a un massimo 500 transazioni. Non richiede la sottoscrizione di un abbonamento né quella di un contratto: è previsto esclusivamente il versamento dell’1,95% di commissione sui movimenti effettuati. Garantito dal produttore il supporto gratuito via telefono, email o chat.

È compatibile con tutte le carte che funzionano su circuiti Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Discover e Union Pay così come con i dispositivi che fanno leva sulle tecnologie Google Pay e Apple Pay. L’offerta su Amazon per acquistare SumUp Air al prezzo di 13,99 euro è valida solo per oggi, in occasione del Prime Day, evento riservato ai clienti della piattaforma in possesso di un abbonamento Prime.