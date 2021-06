Due dispositivi in uno, con questo tablet Android che grazie alla tastiera fisica in dotazione può assumere le sembianze di un piccolo laptop e semplificare così la stesura dei testi e la gestione dei documenti. Oggi è possibile acquistarlo su Amazon approfittando di uno sconto del 20% sul prezzo di listino in occasione del Prime Day 2021.

Il tablet Android che diventa un piccolo laptop: prezzo stracciato

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche: display IPS da 10 pollici con risoluzione 1280×800 pixel, processore octa core, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna, slot per schede SD e SIM, fotocamera posteriore da 5 megapixel e frontale da 5 megapixel per le videochiamate, WiFi e Bluetooth. Tutti i dettagli nella scheda del prodotto.

Questo tablet Android con tastiera fisica è acquistabile al prezzo di soli 95,99 euro invece di 119,99 euro come da listino, approfittando dell'offerta lampo di oggi proposta da Amazon in questo ultimo scorcio di Prime Day.