Prime Day: la Top 10 dei giochi PS5 in sconto

Quale opportunità migliore del Prime Day per fare affari? Vale anche per i videogame: qui è dove ti proponiamo la Top 10 dei giochi PS5 in offerta oggi su Amazon in occasione dell’evento. La selezione ha tenuto conto dei generi di appartenenza, così da proporre qualcosa per ogni palato.

Giochi PS5 in sconto al Prime Day: la Top 10 (+1)

Partiamo da Final Fantasy XVI, imperdibile a soli 26,99 euro. Il titolo di Square Enix mischia azione, dinamiche RPG e approccio open world. Un’esperienza da vivere.

Gameplay decisamente diverso per Prince of Persia: The Lost Crown, in offerta a 24,99 euro. Con il suo stile colorato e il side-scrolling 2.5D ha convinto pubblico e critica.

C’è poi la Limited Edition di Skull and Bones a 29,99 euro, con una missione aggiuntiva, per chi vuole navigare in mari senza leggi.

Un grande classico: Gran Turismo 7 a 40,59 euro è in pole position tra le migliori offerte di oggi.

Promosso a pieni voti dalle recensioni, Persona 3 Reload è in sconto a 34,99 euro. L’occasione perfetta per allungare le mani sul titolo di Atlus.

Botte da orbi con Mortal Kombat 1, in promozione a soli 29,79 euro. È l’ultimo capitolo della storica serie picchiaduro.

Torniamo alle origini del genere survival horror con il remake di Alone in the Dark. Lo puoi comprare a 32,10 euro.

Un altro titolo di punta del catalogo PS5 è God of War: Ragnarok. Per vivere l’ultima avventura di Kratos ti bastano 40,59 euro.

Assassin’s Creed Mirage di porta nella Bagdad del IX secolo con l’offerta sulla Launch Edition a soli 27,99 euro.

C’è poi la Pulp Edition di Dead Island 2 a 24,99 euro, per fare il pieno di zombie.

Chiudiamo la Top 10 con Lords of the Fallen a 28,48 euro, l’offerta perfetta per chi ama i soulslike, con grande importanza attribuita all’esplorazione della mappa.

