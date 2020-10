Per una scrivania libera dall’ingombro dei cavi non c’è nulla di meglio che mouse e tastiera wireless: quelli del kit Trust Ymo sono oggi proposti su Amazon con un forte sconto in occasione del Prime Day, al prezzo di soli 14,99 euro, ben 40% in meno rispetto al listino.

Prime Day: mouse e tastiera wireless in sconto

Focalizzando l’attenzione sulla tastiera, tra i punti di forza citiamo il design ergonomico, la silenziosità del meccanismo, la resistenza al contatto con i liquidi versati accidentalmente, l’autonomia elevata e i 13 tasti funzione e multimediali per l’esecuzione rapida di comandi come il controllo del volume o la riproduzione dei contenuti. Sul mouse, con lati rivestiti in gomma per garantire una presa comoda e salda, c’è invece il pulsate DPI per regolare in modo intuitivo la velocità del cursore.

Se ancora tutto questo non dovesse bastare, entrambe le periferiche di connettono al computer tramite un unico ricevitore USB, dunque occupando solo uno slot anziché due. Con il 40% di sconto sul prezzo di listino riservato in questo Prime Day agli abbonati Amazon Prime è un’occasione da non lasciarsi sfuggire.