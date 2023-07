Samsung Q65, TV QLED 4K: il prezzo crolla nel Prime Day

Lanciata nel 2022, con supporto ad Alexa e Assistente Google, la TV 4K da 43 pollici della serie Samsung Q65 proposta oggi in forte sconto nel Prime Day di Amazon è la scelta giusta per mettere in salotto (o in qualsiasi altra stanza della casa) uno schermo QLED di qualità assoluta e con funzionalità smart avanzate.

L’offerta del Prime Day sulla TV 4K di Samsung

La definizione e la resa delle immagini è garantita dall’impiego della tecnologia Quantum Dot che ha reso il marchio uno dei leader del mercato. Lato software, tutto ruota attorno alla ben collaudata piattaforma Tizen con pieno supporto a tutte le piattaforme di streaming e con un’ampia gamma di opzioni per connettività e personalizzazione. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

La promozione in corso permette dunque di acquistare il televisore Ultra HD da 43 pollici della serie Samsung Q65 al prezzo finale di 399 euro, approfittando di un notevole risparmio. Si può contare sulla spedizione gratuita con disponibilità e consegna in pochi giorni, direttamente a domicilio.

Si tratta di una delle migliori offerte del Prime Day per chi cerca una nuova TV. Vale la pena ricordare che l’evento è organizzato da Amazon in esclusiva per i suoi clienti Prime, ma anche gli altri possono partecipare iniziando subito il mese di prova gratuito.

