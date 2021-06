Prime Day: Ultrabook MSI i7 16/512GB scontato di 300 euro

Il Prime Day arriva anche per i professionisti, con un’interessante promozione su uno degli ultrabook più apprezzati del mercato. Parliamo dell’MSI Prestige 14 Evo, un ultrabook premium dalle grandi prestazioni ed elevata autonomia alimentato da un processore Intel Core.

PC portatile MSI Prestige 14 Evo: caratteristiche tecniche

La proposta di MSI si basa sulla nuovissima piattaforma Intel Evo, una certificazione che garantisce la migliore esperienza mobile di sempre, come l’avvio istantaneo e la batteria a lunga durata. In questo caso il processore è un Intel Core i7-1185G7, undicesima generazione basata sul processo produttivo a 10nm SuperFin. La CPU offre 4 core ed 8 thread con una frequenza massima di ben 4,8GHz ed è dotato del nuovo adattatore grafico Intel Iris Xe. A supportare il tutto ci pensano 16GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD NVMe PCIe 4.0 da 512GB. Per il display, invece, MSI ha optato per un IPS da 14 pollici con risoluzione Full HD. Telaio completamente in alluminio, lettore di impronte e tastiera retroilluminata completano una dotazione top di gamma.

Dal punto di vista della connettività il PC offre le soluzioni più moderne ed efficienti. Sul lato destro troviamo una tradizionale porta USB Type-A, un jack combinato per cuffie/altoparlanti e microfono e un pratico lettore di schede TF. Sul lato sinistro invece non una, ma ben due porte USB Type-C Thunderbolt 4, che garantiscono un bandwidth di ben 40Gbps. Non manca il supporto al Power Delivery, ragione per cui con un HUB USB-C abilitato potremo ricaricare il computer direttamente dall’HUB. Chiudono la dotazione le immancabili connessioni wireless che offrono il Wi-Fi 6 dual band ed il Bluetooth 5.1. Inutile dire che si tratta di un prodotto di fascia alta, pensato soprattutto per i professionisti che lavorano in mobilità. Tuttavia, la sua versatilità, lo rende un computer adatto praticamente a chiunque, perfetto per lo studio o l’intrattenimento, con prestazioni ai vertici della categoria.

Grazie al Prime Day il PC può essere acquistato su Amazon a soli 1099 euro con uno sconto di ben 300 euro sul prezzo di listino.