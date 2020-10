Può trasportare laptop con schermo a 15,6 pollici insieme a tablet, smartphone e accessori, con schienale imbottito e traspirante. Il rivestimento è inoltre impermeabile. Stiamo parlando dello zaino HP Renew oggi proposto in sconto su Amazon in occasione del Prime Day al prezzo di 30,00 euro anziché a 59,99 euro come da listino.

Lo zaino per laptop HP Renew a -50% per il Prime Day

Si tratta di un prodotto che fa della sostenibilità ambientale un punto di forza: è realizzato in parte da materiale riciclato. Le dimensioni sono 29,5x10x43,5 cm. Sul lato posteriore è presente una fascia che permette di agganciarlo al trolley così da poter essere facilmente trasportato durante i viaggi o le attese in aeroporto.

La colorazione dello zaino HP Renew oggetto dell’offerta odierna è Blu Navy. Acquistarlo a metà prezzo è un affare, uno dei tanti proposti oggi su Amazon in occasione dell’evento Prime Day 2020 riservato a chi dispone di un abbonamento Prime.