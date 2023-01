Prime Gaming: i giochi gratis di gennaio 2023

Anche per questo gennaio 2023, Amazon ha scelto di offrire una serie di giochi gratis a tutti gli abbonati Prime, come sempre attraverso la piattaforma Prime Gaming. Si tratta delle versioni PC dei titoli, da riscattare entro le prossime settimane, così da aggiungerli alla propria libreria, per aver poi modo di scaricarli e installarli in tutta tranquillità, quando si avrà tempo e voglia di farlo.

I giochi gratis di gennaio 2023 su Prime Gaming

Il pezzo forte è senza alcun dubbio il survival horror The Evil Within 2 (noto come PsychoBreak 2 in Giappone), ben accolto all’uscita dagli amanti del genere, così come il predecessore, per la qualità del comparto grafico, dell’atmosfera e del gameplay. Anche gli amanti del giardinaggio troveranno pane per i loro denti, grazie a Lawn Mowing Simulator. Ecco l’elenco completo.

The Evil Within 2 (Tango Gameworks, 2017);

Lawn Mowing Simulator (Skyhook Games, 2021);

Beat Cop (Pixel Crow, 2017);

Chicken Police: Paint it RED! (The Wild Gentlemen, 2020);

Breathedge (RedRuins Softworks, 2021);

Faraway 2: Jungle Escape (Pine Studio, 2021).

I titoli possono essere riscattati a costo zero, nelle loro versioni complete e prive di qualsiasi limitazione. L’unico requisito richiesto, come anticipato in apertura, è un abbonamento Prime attivo (inizia subito i 30 giorni di prova gratuita per approfittarne), lo stesso che si utilizza per le offerte sull’e-commerce e per lo streaming gratuito dei contenuti su Prime Video.

Come sempre, la piattaforma regala agli abbonati Prime anche contenuti di gioco da sbloccare. A questo giro ce ne sono per Grand Theft Auto V, League of Legends, PUBG: BATTLEGROUNDS, PUBG MOBILE, Two Point Hospital, Raid: Shadow Legends, Red Dead Redemption 2, Fall Guys, Destiny 2, Blade & Soul, Blool TD 6, Candy Crush Saga, Farm Heroes Saga, Candy Crush Soda Saga, Genshin Impact, Call of Duty, VALORAND, Warframe e molti altri.

