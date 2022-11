Amazon Prime Gaming: i giochi gratis di novembre

Con l’inizio di novembre sono stati resi ufficiali anche i nuovi giochi PC gratis offerti da Amazon agli abbonati Prime, come parte dell’offerta Prime Gaming. È già possibile aggiungerli alla propria libreria, per poi scaricarli, installarli e goderseli con calma quando se ne avrà voglia. Vediamo quali sono.

Prime Gaming ti regala 7 giochi completi

Anche a questo giro, ce n’è per tutti i gusti, con alcuni titoli in grado di tenere compagnia per molto, moltissimo tempo. Ricordiamo che si tratta delle edizioni complete, che non richiedono alcuna spesa né includono limitazioni. Eccoli.

Fallout: New Vegas – Ultimate Edition (2010): la versione definitiva del celebre action-RPG a tinte post-apocalittiche;

(2010): la versione definitiva del celebre action-RPG a tinte post-apocalittiche; Last Day of June (2017): mix tra rompicapo e avventura grafica con la colonna sonora di Steven Wilson;

(2017): mix tra rompicapo e avventura grafica con la colonna sonora di Steven Wilson; Etherborn (2019): puzzlegame con dinamiche platform basato sulla gravità;

(2019): puzzlegame con dinamiche platform basato sulla gravità; Facility 47 (2014): avventura punta e clicca ambientata in un centro di ricerca dell’Antartico;

(2014): avventura punta e clicca ambientata in un centro di ricerca dell’Antartico; Whispering Willows (2014): avventura dalle tinte horror con la protagonista che cerca il padre scomparso;

(2014): avventura dalle tinte horror con la protagonista che cerca il padre scomparso; WRC 9 (2020): gare di rally con licenza ufficiale FIA per riprodurre fedelmente auto e tracciati;

(2020): gare di rally con licenza ufficiale FIA per riprodurre fedelmente auto e tracciati; Indiana Jones and the Last Crusade (1989): mitica avventura grafica di LucasArts, ispirata all’omonimo film.

La procedura da eseguire per riscattare i titoli (entro fine novembre) è molto semplice: non bisogna far altro che visitare il portale di Prime Gaming e seguire le istruzioni mostrate a schermo. L’unico requisito richiesto, come già scritto, è un abbonamento ad Amazon Prime: chi non ne dispone può approfittare dei 30 giorni di prova gratuita e attivarlo subito.

A disposizione gratis anche numerosi contenuti in-game dedicati, tra gli altri, a Pokémon GO, Red Dead Redemption 2, League of Legends, Apex Legends, Battlefield 42, Madden 23, Destiny 2, Grand Theft Auto V, Two Point Hospital, Lost Ark, FIFA 23, VALORANT, Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction e Assassin’s Creed Valhalla.