PS5 con FIFA 23: approfitta della promozione eBay

Il Natale si avvicina e trovare una PS5 ancora oggi rimane un’impresa. Qui è dove segnaliamo il bundle che mette insieme la console e FIFA 23, in promozione su eBay come parte di una nuova iniziativa messa in campo dall’e-commerce. Vediamo di cosa si tratta.

eBay, REGALI22: bundle PS5+FIFA 23

La versione della piattaforma è la Standard Edition ovvero al PlayStation 5 con lettore per i giochi su disco. La simulazione calcistica non ha bisogno di presentazioni: sviluppata da EA Sports, fa leva sulla nuova tecnologia HyperMotion2 per un realismo del gameplay ancora più elevato. Ricordiamo inoltre che entro pochi giorni arriverà il corposo aggiornamento gratuito dedicato ai mondiali. Per tutti gli altri dettagli è possibile far riferimento alla scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il bundle con PS5+FIFA 23 al prezzo finale di 789,90 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un giorno. Tutto ciò che bisogna fare per ottenere lo sconto del 15% è inserire il codice REGALI22 alla conferma dell’ordine.

La spesa è superiore rispetto a quella di listino fissata da Sony, ma la segnaliamo comunque, per chi è stanco di aspettare e desidera assicurarsene un’unità prima di Natale. Non sappiamo quante siano le unità a magazzino. L’affidabilità del venditore (italiano) è garantita dagli oltre 200.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti eBay.

