Prime Video, arriva il doppiaggio AI per i film e le serie TV

Immaginiamo di poter guardare un film spagnolo o una serie TV giapponese senza doverci affidare ai sottotitoli. E se il doppiaggio fosse fatto non da attori in carne e ossa, ma dall’intelligenza artificiale? È esattamente quello che sta testando Prime Video per una selezione di film e serie TV.

Prime Video sperimenta il doppiaggio AI

L’esperimento riguarda per ora 12 titoli che in precedenza non avevano il supporto del doppiaggio. Tra questi, il film d’animazione spagnolo “El Cid: La Leyenda”, il dramma per famiglie “Mi Mamá Lora” e il film indie “Long Lost”. Il doppiaggio AI sarà disponibile in inglese e spagnolo latinoamericano. Ma l’AI non farà tutto da sola. Dietro le quinte ci saranno sempre i professionisti in carne e ossa che garantiranno la qualità.

Il doppiaggio AI sta guadagnando sempre popolarità nel mondo dell’entertainment. Vari giganti dello streaming hanno iniziato a utilizzare questa tecnologia per rendere i contenuti accessibili a un pubblico più ampio. Per esempio Deepdub, specializzata nel doppiaggio AI, ha tra i suoi clienti Paramount+. Anche YouTube ha investito molto in questo settore. Di recente ha introdotto il doppiaggio automatico che permette ai creator di tradurre i loro video in più lingue.

Non solo doppiaggio: le altre funzioni AI di Prime Video

Prime Video ha messo in campo già diverse funzioni AI per rendere le nostre maratone di serie TV ancora più piacevoli. X-Ray Recaps, ad esempio, riassume intere stagioni ed episodi, risparmiando ore di ripassi disperati. E per chi si ritrova continuamente a chiedere “Ma cosa ha detto?”, c’è Dialogue Boost, che fa miracoli con quei dialoghi sussurrati che altrimenti costringerebbero ad alzare il volume a livelli da concerto rock.