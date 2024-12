YouTube, doppiaggio automatico per i video informativi

Quante volte sarà capitato di navigare su YouTube e trovare quel tutorial perfetto che spiega passo dopo passo come preparare quel piatto che si sarebbe sempre voluto assaggiare? Magari nella propria lingua madre, senza dover ricorrere a sottotitoli o traduttori improvvisati.

È esattamente quello che succederà! Il merito è della nuova funzione di doppiaggio automatico lanciata da YouTube. Una vera e propria rivoluzione che renderà i contenuti educativi accessibili a un pubblico globale, abbattendo le barriere linguistiche.

Doppiaggio automatico di YouTube per i creatori di contenuti informativi: addio barriere linguistiche

Quante volte capita di imbattersi in un video interessantissimo, ma di non capirci nulla perché era in una lingua che non si conosce? Oppure di dover rinunciare a quella lezione di yoga in hindi perché non si ha voglia di leggere i sottotitoli?

Bene, ora non ci si dovrà più preoccuparti di nulla. Grazie al doppiaggio automatico, potremo goderci i contenuti che amiamo nella nostra lingua, senza perdere neanche una parola. E non solo: potremo anche scoprire nuovi creator e nuove culture da tutto il mondo, ampliando i nostri orizzonti.

Doppiaggio automatico di YouTube con l’intelligenza artificiale

Ma come fa YouTube a doppiare i video in automatico? Con l’intelligenza artificiale e se no come? In particolare, la piattaforma sfrutta la tecnologia Gemini di Google per replicare la voce umana e adattarla alle diverse lingue.

Certo, poiché una tecnologia ancora agli inizi, la qualità del doppiaggio potrebbe non essere sempre perfetta. Ma poco conta. L’importante è poter accedere a tutti quei contenuti che fino a ieri ci sembravano irraggiungibili.