Chatbot Arena, Gemini di Google è il primo in classifica

Ormai è chiaro: la battaglia per il dominio dell’intelligenza artificiale si gioca tutta tra Google e OpenAI. Le loro creazioni, i modelli di linguaggio di grandi dimensioni, si contendono a suon di aggiornamenti il primato nella famosa classifica Chatbot Arena.

Fino a poco fa, era GPT-4o di OpenAI a guidare la classifica di Chatbot Arena. Ma il nuovo arrivato in casa Google, Gemini-Exp-1206, ha rimescolato le carte in tavola. Il modello sperimentale appena rilasciato ha già scalzato il modello di OpenAI dal trono.

Today’s the one year anniversary of our first Gemini model releases! And it’s never looked better.

Check out our newest release, Gemini-exp-1206, in Google AI Studio and the Gemini API!https://t.co/CCQwBxm8Yu

