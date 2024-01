Prime Video: i migliori film da acquistare o noleggiare

La magia del cinema, nel comfort della propria casa: grazie alle tante proposte per i film da acquistare o noleggiare su Prime Video puoi vedere alcune delle pellicole appena arrivate sul grande schermo, direttamente sul televisore in salotto, sul display del tuo smartphone, sul tablet oppure sul monitor del computer. Due esempi su tutti: Oppenheimer e Barbie, i grandi successi dell’ultima stagione che si contenderanno gli Oscar.

Film da acquistare o noleggiare su Prime Video: la Top 10

Diamo uno sguardo alla Top 10 dei contenuti che stanno andando forte in Italia, prendendo come riferimento la classifica condivisa dalla piattaforma e aggiornata a oggi, lunedì 8 gennaio. Eccola.

Non è tutto: ci sono anche nuove uscite appena arrivate in sala come nel caso di Five Nights at Freddy’s (disponibile per l’acquisto), Io Capitano (disponibile per l’acquisto o il noleggio) e Gran Turismo (disponibile per l’acquisto o il noleggio).

Una volta acquistata una pellicola, rimarrà per sempre legata al proprio account e sarà possibile riprodurla in qualsiasi momento, senza alcuna limitazione, su tutti gli schermi.

Il noleggio dei film su Prime Video, invece, ha una durata pari a 30 giorni e permette di accedere al contenuto per un periodo pari a 48 ore una volta iniziata la visione. In altre parole, dopo aver premuto Play ci sono a disposizione due giorni per completarlo.

