Prime Video: le novità in streaming a febbraio

Anche il primo mese di questo 2023 sta per andare in archivio: è già tempo di dare uno sguardo alle novità che arriveranno su Prime Video a febbraio. Film e serie da gustare in streaming, accessibili senza alcuna spesa aggiuntiva per chi già dispone di un abbonamento Amazon Prime.

In streaming su Prime Video: le novità di febbraio

Si partirà subito fortissimo nei primi giorni del mese, con il contenuto Federico Chiesa: Back on Track in cui il campione bianconero racconta il lungo percorso necessario alla guarigione e riabilitazione dopo il grave infortunio subito a inizio 2022. Nelle settimane successive toccherà poi alla terza attesa stagione di Star Trek: Picard e infine a Sento Ancora la Vertigine con protagonista la cantante e attrice Elodie. Di seguito l’elenco completo con tutte le date.

Federico Chiesa: Back on Track (film) dal 03/02;

Harlem (serie, stagione 2) dal 03/02;

Una Gran Voglia di Vivere (film) dal 05/02;

Somebody I Used to Know (film) dal 10/02;

Carnival Row (serie, stagione 2) dal 17/02;

Dinner Club (serie, stagione 2) dal 17/02;

Star Trek: Picard (serie, stagione 3) dal 17/02;

Marc Márquez: All In (serie, novità) dal 20/02;

Sento Ancora la Vertigine (serie, novità) dal 20/02;

The Consultant (serie, novità) dal 24/02;

Island (serie, novità) dal 27/02.

Alla lista si aggiungono poi film, serie TV e show che entreranno a far parte del catalogo della piattaforma pur non rappresentando delle nuove uscite. Su tutti, segnaliamo i primi due lungometraggi di Cattivissimo Me (1 febbraio), L’Agenzia dei Bugiardi (15 febbraio), Il Grande Lebowski (16 febbraio) e Lamù: la Ragazza dello Spazio (terza stagione, 20 febbraio).

Tra le ultime novità arrivate su Prime Video per lo streaming segnaliamo Un Matrimonio Esplosivo, film con Jennifer Lopez e Josh Duhamel, oggi al numero 1 tra i contenuti più visti in Italia.

