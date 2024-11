Prime Video, riassunti AI di serie TV ed episodi senza spoiler

Amazon ha annunciato l’introduzione di una nuova funzione per Prime Video chiamata X-Ray Recaps, che utilizza l’intelligenza artificiale generativa per creare riassunti di serie TV ed episodi. Questa novità permette agli spettatori di avere un riepilogo degli episodi o delle stagioni senza dover cercare su Internet, riducendo il rischio di imbattersi in spoiler indesiderati, che finiscono per rivelare involontariamente punti importanti della trama.

Riassunti AI di X-Ray Recaps di Prime Video senza spoiler

X-Ray Recaps è un’estensione della funzionalità X-Ray, già presente su Prime Video, che consente di ottenere informazioni aggiuntive su cast e curiosità quando si mette in pausa un video. Con Recaps, gli utenti possono accedere a riassunti direttamente dalla pagina dei dettagli di una serie, scegliendo tra tre opzioni: ricaptiolare l’episodio corrente, l’intera stagione fino a quel punto o quella precedente.

Attualmente, X-Ray Recaps è in fase beta e disponibile solo per gli utenti di Fire TV negli Stati Uniti. Al momento del lancio, la funzione sarà limitata ai titoli originali di Amazon MGM Studios, tra cui “Daisy Jones & the Six” e “The Boys”. Tuttavia, Amazon prevede di estendere la disponibilità ad altri dispositivi entro la fine dell’anno.

Amazon introduce su Prime Video i riassunti generati dall’intelligenza artificiale

La tecnologia alla base della funzione sfrutta modelli di intelligenza artificiale sviluppati con Amazon Bedrock e Amazon SageMaker. Questi modelli analizzano video, sottotitoli e dialoghi per generare riassunti coerenti con il punto esatto dell’episodio o della stagione visualizzata. In questo modo, X-Ray Recaps è in grado di adattarsi in tempo reale, fornendo informazioni rilevanti anche se si riprende la visione dopo una lunga pausa.

L’annuncio di questa funzionalità segue il lancio di uno strumento simile da parte di Google TV, che ha introdotto riassunti generati dall’intelligenza artificiale per film e programmi TV.