Prime Video testa categorie video generate dall'AI

Quante volte capita di passare ore e ore a scorrere il catalogo di Prime Video senza trovare nulla che ispiri davvero? La scena sarà familiare a molti… ma ci sono buone notizie in vista, Amazon ha in serbo per noi una bella sorpresa.

Il colosso dell’e-commerce, infatti, sta testando una nuova funzionalità basata sull’intelligenza artificiale che saprà consigliarci meglio film e serie TV da guardare. Almeno si spera, visto che i suggerimenti basati sui suoi oscuri algoritmi, per il momento, lasciano alquanto a desiderare.

Prime Video, le nuove categorie di contenuti su misura dell’utente generate dall’AI

Con le nuove categorie AI, che Amazon chiama “AI Topics“, potremo accedere a Prime Video e trovare sezioni come “fantascienza che sfida l’immaginazione“, “avventure fantasy mozzafiato” o “storie di personaggi appassionanti“. Ebbene, chi farà parte del test condotto dal gigante dello streaming, questo sarà esattamente ciò che vedrà.

L’intelligenza artificiale analizzerà i nostri gusti e ci proporrà una selezione di film, serie TV e canali tematici che rispecchiano i nostri interessi (finalmente!). Ma non è finita qui: avremo anche la possibilità di affinare ulteriormente i suggerimenti, scegliendo sottocategorie correlate. Un modo intelligente per scoprire sempre nuovi contenuti senza annoiarsi mai.

L’AI è la nuova frontiera dello streaming

L’uso dell’intelligenza artificiale per suggerire i contenuti in base ai gusti dei singoli utenti non è una novità assoluta, sia chiaro. Netflix lo fa già da diversi anni. Ma Amazon sta investendo molte risorse per affermarsi come leader nel campo dell’AI. E Prime Video sembra essere il banco di prova perfetto per testare le potenzialità di questa tecnologia in ambito entertainment. Del resto, ha da poco introdotto anche i riassunti degli episodi delle serie TV senza spoiler con l’AI.

Al momento, gli “AI Topics” sono disponibili solo per alcuni utenti negli Stati Uniti e su un numero limitato di dispositivi, come la Fire TV. Ma sicuramente questa funzionalità sarà estesa a più Paesi e a più piattaforme.