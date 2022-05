Prime Video: ecco le nuove uscite di giugno

Il mese di giugno riserverà grandi novità agli abbonati ad Amazon Prime, con l’arrivo sulla piattaforma Prime Video di novità da gustare in streaming. Al debutto nuove stagioni per alcune delle serie TV più seguite e film. Ecco le uscite più importanti.

The Boys S3 e le altre novità di giugno su Prime Video

Il 3 giugno toccherà alla terza stagione di The Boys (guardala in streaming su Prime Video), una versione divertente e irriverente di ciò che accade quando i supereroi abusano dei loro poteri invece di usarli per fare del bene. Questo il trailer.

Una settimana più tardi, il 10 giugno, sarà il turno della seconda stagione di Fairfax (guardala in streaming su Prime Video). È una commedia animata irriverente che segue le disavventure di quattro studenti delle scuole medie, mentre cercano di trovare il loro posto nella cultura del momento.

Il 17 giugno arriverà in esclusiva sulla piattaforma il film L’estate nei tuoi occhi, un drama multigenerazionale incentrato su un triangolo amoroso che si viene a creare tra una ragazza e due fratelli, sul rapporto in continua evoluzione tra le madri e i loro figli e sul potere duraturo delle forti amicizie femminili.

Altre uscite importanti del mese di giugno sono la prima stagione di Chloe: le maschere della verità (guardala su Prime Video dal 24 giugno), My Fake Boyfriend (in arrivo il 24 giugno) e The Contractor (in arrivo il 15 giugno).

Intanto, da un paio di giorni sono disponibili gli ultimi episodi di Bang Bang Baby (guardali subito in streaming su Prime Video), produzione italiana di altissima qualità che segue le avventure di Alice. La protagonista, sedicenne, affronta una vera e propria discesa negli inferi della criminalità quando scopre che suo padre non è morto in un agguato come ha pensato per tutta la vita.

Come sempre, ricordiamo che tutti questi contenuti saranno disponibili per lo streaming gratis agli abbonati Prime. La sottoscrizione è la stessa che già permette di accedere alle spedizioni gratis su milioni di prodotti e a servizi aggiuntivi come Photos per lo storage illimitato delle fotografie sul cloud.

