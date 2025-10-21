Prime Vision: Real Madrid-Juventus come un videogioco

Amazon trasmetterà domani sera la partita Real Madrid-Juventus (terza giornata di Champions League). Gli abbonati a Prime Video potranno accedere ad un secondo canale di streaming, denominato Prime Vision, che combina le immagini in tempo reale con i dati elaborati dall’intelligenza artificiale. Sembrerà quindi di vedere un videogioco.

Prime Vision arriva in Italia

Prime Vision è un servizio offerto dal 2022 negli Stati Uniti agli abbonati che seguono gli incontri di NFL. Dopo il debutto in Irlanda e Regno Unito arriva ufficialmente anche in Italia. Gli utenti potranno seguire la partita tra Real Madrid e Juventus in maniera tradizionale. Verrà aggiunto un feed alternativo che mostrerà varie informazioni “sovrapposte” alle immagini in tempo reale.

I dati sono raccolti da 22 videocamere (una per ogni giocatore) installate intorno al terreno di gioco del Bernabéu. Ciò permetterà innanzitutto di indicare la posizione dei giocatori sulla Mappa tattica visualizzata nella parte inferiore dello schermo. Sotto la mappa ci sarà una Momentum bar che indica il livello di pericolosità delle squadre negli ultimi cinque minuti.

Il giocatore in possesso del pallone verrà indicato con il suo Player tag, un’etichetta “sulla testa” con il nome. Grazie all’intelligenza artificiale, durante la partita appariranno sullo schermo le tre opzioni di passaggio più probabili, considerando posizione, direzione e angolo di visione del calciatore. Un cerchio intorno ai piedi indicherà il giocatore che potrebbe ricevere il passaggio.

Prime Vision mostrerà infine alcune statistiche avanzate, come la velocità dei giocatori e dei tiri, l’altezza raggiunta con un salto, gli Expected Goals (probabilità di segnare) e gli Expected Saves (probabilità di parare).

Amazon introdurrà una novità anche per il feed principale, ovvero la classifica dinamica. Verrà aggiornata in tempo reale durante le partite per mostrare agli abbonati le squadre qualificate agli ottavi, quelle che andranno ai play-off e quelle eliminate (fino a quel momento).