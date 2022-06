Primi giorni di mare e fiato corto? Ci pensa lei a gonfiare TUTTO

Te lo vedo negli occhi mentre gonfi il materassino su cui ti vuoi mettere a prendere il sole. Il terrore di bucare un polmone tanto fiato ci stai buttando dentro. Ma perché perdere vent’anni di vita quando in borsa ti puoi portare questa pompa elettrica? Occupa poco spazio, la utilizzi per qualunque cosa e torna sempre utile.

Costa poco o quanto meno costa meno di un polmone sul mercato nero, su Amazon ti colleghi ora e con un coupon spunti il prezzo di appena 27,99€.

Le spedizioni sono velocissime e soprattutto gratuite se hai Prime attivo sul tuo account.

Pompa elettrica: non devi soffiare più, te lo giuro

A livello di spazio ne occupa meno di un asciugamano in tela quindi nella borsa non fa differenza. Con i diversi bocchettoni con cui arriva ci gonfi di tutto e di più: materassini, ciambelle, braccioli, palloni, giocattoli vari.

Magari ammortizzi il costo aprendoti un servizio tutto tuo sulla spiaggia, ma scherzi a parte, la puoi utilizzare ovunque e in qualsiasi occasione. Anche a casa, ad esempio, se hai uno di quei materassi per ospiti che gonfi e sgonfi all’occasione.

Cosa molto importante che ho da dirti è che è estremamente performante e veloce per ridurre al massimo i tempi. Con 30 minuti di autonomia che ti mette a disposizione puoi gonfiare 30 materassini differenti, letteralmente.

Cosa ne pensi? Secondo me un salvavita assicurato. Acquista al volo la tua pompa elettrica su Amazon a soli 27,99€. Per ottenere questo prezzo spunta il coupon con un click. Le spedizioni, come ti dicevo, sono gratuite e veloci se possiedi un abbonamento Prime attivo.

