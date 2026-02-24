 Primo discorso in pubblico per il CEO di SHEIN
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Primo discorso in pubblico per il CEO di SHEIN

Da sempre lontano dai riflettori, il CEO di SHEIN ha parlato in pubblico per la prima volta annunciando un maxi investimento in Cina.
Primo discorso in pubblico per il CEO di SHEIN
Business
Da sempre lontano dai riflettori, il CEO di SHEIN ha parlato in pubblico per la prima volta annunciando un maxi investimento in Cina.
SHEIN

In un’occasione più unica che rara, il CEO di SHEIN è comparso in pubblico. E ha parlato. Lo ha fatto durante un evento andato in scena oggi a Guangzhou, la High Quality Development Conference, rimarcando l’importanza della regione del Guangdong e annunciando un investimento da 1,4 miliardi di dollari nel territorio locale, per costruire una filiera intelligente e per trasformare la regione in un cluster dell’industria della moda.

Il CEO di SHEIN è uscito dall’ombra

Da sempre restio a mostrarsi, Xu Yangtian (anche Sky Xu o Chris Xu) è il fondatore e numero uno del colosso cinese. Ha costruito un impero economico basato sul concetto di fast fashion e ora punta a rafforzare ancora di più la presenza del gruppo a livello globale. Ciò nonostante, ha preso le distanze da Pechino spostando il quartier generale dell’azienda a Singapore.

È apparso sul palco vestito con un abito nero e una cravatta bordeaux (chissà se li ha ordinati su SHEIN). Xu da sempre mantiene un basso profilo, i suoi collaboratori più stretti lo definiscono come una persona particolarmente umile e schiva. Da tempo sta lavorando alla quotazione di SHEIN, approcciando le borse di tutto il mondo per valutare la mossa migliore. Prima quella di New York, ipotesi però scartata a causa delle possibili pressioni da parte di Washington, poi quelle di Londra e di Hong Kong.

Xu Yangtian, CEO di SHEIN

È un CEO anomalo, se così si può dire, nell’era in cui apparire e farsi sentire spesso sembra contare più dell’avere buoni argomenti. Quello di oggi è il suo primo discorso in pubblico. La società non ha mai pubblicato una sua fotografia. Secondo la stima di Forbes, ha un patrimonio personale pari a circa 6 miliardi di dollari.

Nei mesi scorsi SHEIN ha aperto il suo primo negozio fisico a Parigi, scatenando un’ondata di proteste. Più di recente è finita anche nel mirino della Commissione europea per la vendita di prodotti illegali.

Fonte: South China Morning Post

Pubblicato il 24 feb 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Meta firma accordo con AMD: 6 GW di GPU per server AI

Meta firma accordo con AMD: 6 GW di GPU per server AI
DeepSeek ha usato le GPU Blackwell aggirando il ban

DeepSeek ha usato le GPU Blackwell aggirando il ban
ChatGPT e Gemini si bevono le bufale online, la dimostrazione

ChatGPT e Gemini si bevono le bufale online, la dimostrazione
Hollywood usa l'AI molto più di quanto dice, lo svela un'insider

Hollywood usa l'AI molto più di quanto dice, lo svela un'insider
Meta firma accordo con AMD: 6 GW di GPU per server AI

Meta firma accordo con AMD: 6 GW di GPU per server AI
DeepSeek ha usato le GPU Blackwell aggirando il ban

DeepSeek ha usato le GPU Blackwell aggirando il ban
ChatGPT e Gemini si bevono le bufale online, la dimostrazione

ChatGPT e Gemini si bevono le bufale online, la dimostrazione
Hollywood usa l'AI molto più di quanto dice, lo svela un'insider

Hollywood usa l'AI molto più di quanto dice, lo svela un'insider
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
24 feb 2026
Link copiato negli appunti