Primo satellite di legno nello spazio, un lancio storico

Chiamato LignoSat, dal nome latino del legno, il satellite è stato lanciato lunedì sera a bordo di una missione SpaceX verso la Stazione Spaziale Internazionale. Alla fine verrà rilasciato in orbita, dove gli strumenti misureranno il comportamento del legno nelle dure condizioni dello spazio per ben sei mesi.

“Con il legno, un materiale che possiamo produrre noi stessi, saremo in grado di costruire case, vivere e lavorare nello spazio per sempre“, ha dichiarato alla Reuters Takao Doi, astronauta e professore dell’Università di Kyoto.

Satellite di legno, il primo nella storia in orbita intorno alla Terra

I ricercatori dell’Università di Kyoto e della Sumitomo Forestry, un’azienda che costruisce case in legno, hanno iniziato a collaborare al progetto del satellite in legno nel 2020. Nel 2022 hanno condotto test di esposizione nello spazio dalla Stazione Spaziale Internazionale per oltre 240 giorni. Hanno deciso di utilizzare l’Hoonoki, un tipo di legno di Magnolia, per la sua elevata lavorabilità, stabilità dimensionale e resistenza complessiva. Questo legno è spesso utilizzato in Giappone per realizzare i foderi delle spade tradizionali, perché resiste bene alle rotture.

Secondo il team dell’Università di Kyoto, l’assenza di acqua e ossigeno nello spazio proteggerà il satellite di legno dal fuoco o dalla decomposizione. Secondo Reuters, il team testerà anche l’efficacia del legno nel proteggere i semiconduttori dalle radiazioni spaziali. “Se riusciamo a dimostrare che il nostro primo satellite in legno funziona, vogliamo proporlo a SpaceX di Elon Musk“, ha dichiarato Doi.

Con i satelliti di legno, meno inquinamento nello spazio

Inoltre, i ricercatori ritengono che i satelliti in legno potrebbero essere un’opzione meno inquinante rispetto ai satelliti in metallo, che rilasciano particelle di ossido di alluminio quando si disintegrano nell’atmosfera. Tra 50 anni, il team di Doi prevede di coltivare il legno per costruire case di legno sulla Luna e su Marte. Forse questo programma può sembrare fin troppo ottimistico e a tratti fantasioso… intanto, bisognerà vedere se il legno sarà resistente come il metallo una volta nel vuoto dello spazio.