Prince of Persia: ora puoi giocare (gratis) ovunque

Il link che stiamo per proporti potrebbe portare via gran parte del tuo weekend: adoperare con cautela. Si tratta, infatti, di un link che proietta su un sito nel quale è possibile giocare, gratis, ad un titolo storico come Prince of Persia. Si tratta dunque di un link estremamente deleterio per il tuo tempo libero: può causare grossi effetti collaterali sulle tue emozioni, sui tuoi ricordi e sulla tua capacità di distoglierti dal display.

Prince of Persia, ovunque

Era l'alba di un nuovo modo di pensare i videogiochi e Prince of Persia occupò le ore di molti degli attuali 40-50enni. Oggi quel che allora era giocabile soltanto su strumenti dedicati, oggi è accessibile da qualsiasi browser con estrema facilità: la tecnologia ha fatto passi da gigante, ma le emozioni son rimaste sempre le stesse.

E non solo. Grazie al fatto che si tratta di un videogioco scritto con codice Javascript estremamente semplice, è giocabile potenzialmente anche su qualsiasi device – e per “qualsiasi” si intende davvero “qualsiasi”: bastano un browser ed una connessione. Una dimostrazione semplice, infatti, è questa per Apple Watch:

Incredible! Prince of Persia runs on @Apple Watch including full @phaser_ engine, playable with touch controls. Just send a mail or message with body https://t.co/YazGHnxyEy to yourself, open link on Apple Watch and play in near original resolution. #PrinceOfPersia #AppleWatch pic.twitter.com/n9dejPnopY — Oliver Klemenz (@oklemenz) January 11, 2022

Da PC con tastiera, da smartphone con semplici “tap”, da smartwatch sfruttando il touchscreen: se ti vengono in mente altri strumenti con cui provare, tenta e facci sapere.

Insomma, non resta che giocare. Se possibile, alza anche il volume perché fa tutto parte di quell'atmosfera. Il link è questo: Prince of Persia, GIOCA QUI!