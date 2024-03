Prince of Persia: The Lost Crown per PS5 in SUPER SCONTO

Tra le migliori uscite recenti in ambito gaming, Prince of Persia: The Lost Crown oggi è in forte sconto su Amazon nella sua versione per la console PS5. Sviluppato e pubblicato da Ubisoft, è stato promosso dalla critica e dagli appassionati con voti molto alti nelle recensioni, grazie all’utilizzo di una convincente grafica in 2.5D e all’azione in scorrimento laterale che favorisce dinamicità e divertimento. Non lasciarti sfuggire l’occasione, la Festa delle Offerte di Primavera terminerà a mezzanotte. Approfitta delle promozioni in corso sull’e-commerce.

L’offerta su Prince of Persia: The Lost Crown per PS5

Il gameplay è una sorta di ritorno alle origini per la serie, basato sull’utilizzo di poteri temporali con abilità di combattimento e acrobatiche per eseguire combo letali sconfiggendo creature mitologiche e nemici corrotti. Nel corso dell’avventura avrai la possibilità di esplorare una serie di biomi altamente dettagliati, ognuno caratterizzato da una precisa identità e popolato dalle proprie insidie e meraviglie, come mostrato nell’immagine di apertura e nello screenshot qui sotto. Per altre informazioni rimandiamo alla scheda del gioco.

Al prezzo finale di soli 29 euro, invece di 49 euro come da listino, Prince of Persia: The Lost Crown nella versione per PS5 è tra i migliori affari videoludici di oggi. Lo sconto di 20 euro (-40%) è applicato in automatico da Amazon, che si occupa direttamente di vendita e spedizione, garantendo inoltre la consegna gratuita in un solo giorno per gli abbonati Prime.

Non aspettare oltre: rimangono solo poche ore per partecipare alla Festa delle Offerte di Primavera. Il tempo scorre inesorabile (proprio come in alcuni giochi della serie PoP) fino a mezzanotte. Esplora la sezione amazon.it/springdealdays e trova l’occasione su misura per te.